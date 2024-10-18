Путин назвал цель российских бойцов на СВО

Путин заявил, что российские бойцы на СВО сражаются за свои территории

Президент Владимир Путин назвал цель российских бойцов на специальной военной операции (СВО). Глава государства отметил, что они сражаются за свои территории, передает ТАСС.

При этом Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС упомянул, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область являются российскими регионами.

«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», — отметил президент.

До этого Путин подчеркнул, что Украина выдвигает свои требования. По его мнению, это не переговоры.

Президент России напомнил, что Москва пыталась начать переговорный процесс с Киевом. Тогда украинские власти прекратили все процедуры после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений, обратил внимание глава государства.