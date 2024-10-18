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17:57, 18 октября 2024Россия

Путин назвал цель российских бойцов на СВО

Путин заявил, что российские бойцы на СВО сражаются за свои территории
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал цель российских бойцов на специальной военной операции (СВО). Глава государства отметил, что они сражаются за свои территории, передает ТАСС.

При этом Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС упомянул, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область являются российскими регионами.

«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», — отметил президент.

До этого Путин подчеркнул, что Украина выдвигает свои требования. По его мнению, это не переговоры.

Президент России напомнил, что Москва пыталась начать переговорный процесс с Киевом. Тогда украинские власти прекратили все процедуры после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений, обратил внимание глава государства.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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