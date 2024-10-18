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18:59, 18 октября 2024Бывший СССР

Путин назвал Зеленского главой киевского режима

Путин назвал президента Украины Зеленского главой киевского режима

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского главой киевского режима. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, передает РИА Новости.

«Совсем недавно глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил... Он же публично сказал: "Не будем вести никаких переговоров". Что же мне добавить к этому?» — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что Украина выдвигает свои требования и не считает возможным вести переговоры. Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.

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      Александр Курбатов
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