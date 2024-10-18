Путин оценил мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Путин выразил уважение Бразилии и Китаю за мирную инициативу по Украине

Президент России Владимир Путин оценил мирную инициативу Бразилии и Китая по Украине и выразил уважение странам, которые добиваются мирного решения украинского конфликта переговорами, передает РИА Новости.

«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением», — заявил российский лидер, отметив, что Москва учитывает настрой членов БРИКС быстрее завершить конфликт мирными средствами.

Ранее Путин заявил о готовности России к продолжению вооруженной борьбы. «Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — сказал президент.

Определять сроки завершения специальной военной операции Путин назвал контрпродуктивным.