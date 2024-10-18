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14:57, 18 октября 2024Мир

Путин рассказал о промежуточных итогах председательства России в БРИКС

Путин: план председательства России в БРИКС выполнен на 80 процентов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С начала своего председательства в межгосударственном объединении БРИКС Россия успела провести 80 процентов от числа запланированных мероприятий. О промежуточных итогах председательства высказался президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В настоящем времени план выполнен более чем на 80 процентов. Проведено свыше 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний», — заявил президент.

По словам Путина, план председательства реализуется в нескольких направлениях, таких как политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. Российский лидер подчеркнул, что главным событием этого периода станет предстоящий саммит БРИКС в Казани.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани.

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      Елизавета Мытарева
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