Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином на саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Если в последнюю минуту не произойдет никаких неожиданностей, ожидается, что Эрдоган примет участие в саммите и проведет двусторонние встречи с лидерами России, Китая, Индии и других стран», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркнули, что факт проведения подобного мероприятия и прибытия многих иностранных лидеров говорит о серьезном политическом успехе России.

В начале сентября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Данная заявка находится на рассмотрении, уточнил он. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением