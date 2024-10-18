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17:22, 18 октября 2024Экономика

Путин заявил о неспособности США остановить развитие Китая

Путин: США с попытками остановить развитие Китая санкциями опоздали лет на 15

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС прокомментировал попытки США остановить развитие Китая при помощи ограничений. По словам главы государства, американцы «опоздали с этим лет на 15» и добиться своего у них не получится, передает РИА Новости.

«Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов», — объяснил Путин неспособность США остановить развитие Китая при помощи санкций.

Российский президент также напомнил, что китайская экономика является самой крупной в мире по паритету покупательной способности, опережая американскую. «Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше. Ну так посмотрите, сколько население в Китае... И сколько в Соединенных Штатах», — сказал он журналистам.

На этом же мероприятии Путин заявил, что США собственными действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, а использование американской валюты сокращают даже союзники страны.

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      Дмитрий Воронин
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