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15:01, 18 октября 2024Культура

Раскрыто состояние госпитализированной звезды Little Big

Shot: состояние экс-участника Little Big Антона Лиссова стабилизировали
Антон Лиссов

Антон Лиссов. Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Состояние госпитализированного бывшего участника группы Little Big и фронтмена Jane Air Антона Лисcова стабилизировали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, музыканта выпишут из больницы на следующей неделе. Отмечается, что артист попросил назначить ему амбулаторное лечение, но врачи рекомендовали ему дождаться результатов обследования.

Ранее стало известно, что звезду Little Big госпитализировали с подозрением на инфаркт. 45-летнего Лиссова доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание.

Антон Лиссов покинул Little Big в 2022 году, когда остальные участники группы решили уехать из России. Сейчас он продолжает выступать в составе своей группы Jane Air, известной еще с 2000-х годов.

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      Варвара Кошечкина
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