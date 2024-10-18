Звезду Little Big госпитализировали с подозрением на инфаркт

Экс-участника Little Big Лиссова госпитализировали с подозрением на инфаркт

Бывший участник группы Little Big и фронтмен Jane Air Антон Лисcов доставлен в больницу с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, музыканта доставили в реанимационное отделение Мариинской больницы Санкт-Петербурга с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание. Сейчас 45-летнего Лиссова обследуют врачи, хотя сам он заявил, что готов ехать домой и чувствует себя нормально. Издание сообщает, что скорую помощь артисту вызвала жена.

Лиссов покинул Little Big в 2022 году, когда остальные участники группы решили уехать из России. Сейчас он продолжает выступать в составе своей группы Jane Air, известной еще с 2000-х годов. Концерт коллектива должен был состояться в ближайшие дни, об отмене выступления пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что бывший солист «Отпетых мошенников» опроверг новости о своей госпитализации.