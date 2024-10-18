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20:30, 18 октября 2024Силовые структуры

Размозжившую череп российскому младенцу няню отправили в СИЗО

В Петербурге суд арестовал няню, размозжившую череп младенцу

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд арестовал работавшую няней 24-летнюю россиянку, подозреваемую в причинении смерти по неосторожности. Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина осталась с младенцем и случайно уронила его во время купания, размозжив ему череп. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти ему жизнь медикам не удалось. Няню задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемой на время следствия в СИЗО.

17 марта сообщалось, что в Москве няня решила отучить четырехлетнего ребенка кусаться и попала под проверку полиции.

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