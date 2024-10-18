«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС

«Роскосмос»: новые участники БРИКС примут участие в ДЗЗ

Новые страны-участники БРИКС примут участие в соглашении о дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ). Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

«В настоящее время идет работа по присоединению к соглашению космических агентств новых стран-участниц БРИКС», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что сотрудничество расширит возможности участников соглашения в области реагирования на стихийные бедствия, изменения климата, защиты окружающей среды и социально-экономического развития.

Ранее госкорпорация рассказала агентству, что у стран БРИКС есть интерес к российской системе обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь».