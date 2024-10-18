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08:30, 18 октября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали не пить слишком много кофе осенью

Эндокринолог Островская: чтобы не поправиться осенью, надо пить меньше кофе

Фото: pvproductions / Freepik

Чтобы не поправиться осенью, надо постараться сохранить уровень физической активности, обязательно высыпаться и по возможности пить меньше кофе, посоветовала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. Этот и некоторые другие способы избежать набора лишнего веса она назвала «Ленте.ру».

Врач обратила внимание россиян на то, что осенью очень важно постараться сохранить физическую активность на высоком уровне. Для этого она рекомендовала придумать себе занятия, которые заставят двигаться, несмотря на плохую погоду. «Найдите повод выйти из дома вместо того, чтобы провести вечер, поедая снеки и печенье под сериал. Во время таких киносеансов организм получает очень много лишних калорий», — предупредила эндокринолог.

Также Островская призвала не пить слишком много кофе осенью.

Кофе — это мнимый источник бодрости. Если же вы привыкли добавлять в напиток сахар и жирное молоко или параллельно перекусывать любимым печеньем, то такие кофе-брейки превращаются в калорийную бомбу, грозящую набором лишнего веса

Елена Островскаяэндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине

По мнению эндокринолога, осенью особенно важно высыпаться и не менять резко режим дня. Сбой биоритмов приводит к нарушению уровня гормонов, регулирующих аппетит.

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При этом Островская подчеркнула, что принципы правильного питания в осенний период не отличаются от тех, которых диетологи рекомендуют придерживаться в любое другое время года.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов перечислил главные причины переедания. Людей заставляет переедать не физический, а эмоциональный голод, убежден он.

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      Наталья Обрядина
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