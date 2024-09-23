Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 23 сентября 2024Забота о себе

Диетолог перечислил главные причины переедания

Диетолог Семирядов: переедание возникает на фоне стресса и усталости

Фото: Mick Mingle / Unsplash

Людей заставляет переедать не физический, а эмоциональный голод, убежден врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Главные причины чрезмерной тяги к еде он перечислил в беседе с KP.RU.

Семирядов подчеркнул, что любовь к вкусной пище является абсолютно нормальной. По его словам, она сформировалась в процессе эволюции, поскольку человечество на протяжении всей своей истории терпело голод. Теперь же, даже когда дефицита еды нет, мозг все равно стремится съесть побольше вкусной и калорийной пищи, отметил диетолог.

Семирядов указал, что переедание нередко возникает на фоне стресса и усталости. Он пояснил, что длительные эмоциональные волнения и недосып усиливают аппетит и тягу к сладкой, соленой или жирной пище. «Если человек привыкает заедать стресс, вскоре это становится стойкой привычкой, и аппетит тут же повышается в ответ на нервные ситуации», — указал эксперт.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Он добавил, что привычка много есть также может формироваться под давлением окружения или в случаях, когда еда используется в качестве развлечения или отвлечения. Также нередко истоки повышенного аппетита можно найти в генетике. Однако врач подчеркнул, что наследственную предрасположенность к полноте вполне можно контролировать, если правильно питаться.

Наконец диетолог указал, что тяга к еде может возникать из-за проблем со здоровьем. Например, по его словам, такой эффект бывает при дефиците витаминов или женского гормона эстрогена.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова отметила, что, как правило, люди не замечают переедания. По ее словам, о проблеме задумываются, когда лишний вес становится очевидным.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      Создатели затонувшей яхты «британского Билла Гейтса» потребовали деньги у его вдовы

      Генсек ООН выразил беспокойство из-за роста числа жертв среди жителей Ливана

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      ВСУ применили БПЛА при теракте против главврача больницы в Алешках

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше