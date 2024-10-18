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12:04, 18 октября 2024Россия

Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН

V1: житель Волгограда лишился заработанной на СВО машины после неудачного романа

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Житель Волгограда Максим Красноперов лишился машины Renault Stepway, заработанной за время специальной военной операции (СВО), после неудачного романа с сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом стало известно порталу V1.

Россиянин признался, что переписал на бывшую возлюбленную новый автомобиль. После этого чувства девушки остыли, возвращать подарок обратно она отказалась.

В свою очередь, работница ФСИН утверждает, что выплатила мужчине всю сумму за автомобиль.

Согласно заключенному между горожанином и девушкой договору, автомобиль «обошелся» ей всего в 900 тысяч рублей. При этом Красноперов уверяет, что в реальности никаких денег не видел.

Экс-военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через суд. Перевести разбирательство в уголовное русло мужчине пока не удалось.

Ранее сообщалось, что приехавший в отпуск участник спецоперации из Курганской области сходил в сауну в Екатеринбурге и лишился 300 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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