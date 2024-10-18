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15:38, 18 октября 2024Экономика

Россиянка осталась без квартиры после двойного обмана

Жительницу Прокопьевска обманули и оставили без обещанной в наследство квартиры

Фото: miroha141 / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Прокопьевск Кемеровской области осталась без обещанной в наследство квартиры. Россиянку дважды обманули, передает VSE42.Ru.

63-летняя женщина помогала пожилому соседу, который пообещал оставить ей в наследство жилье. Однако пенсионер так и не оформил наследство, поэтому после того, как его не стало, россиянка не могла претендовать на квартиру. При этом близких родственников у соседа не было и в результате имущество перешло муниципалитету.

Некий мужчина убедил россиянку, что сможет помочь ей оспорить решение суда. Она заплатила ему пять тысяч рублей за услуги и 15 тысяч рублей якобы за оплату государственной пошлины для подачи искового заявления. Женщина потребовала с него квитанцию об оплате пошлины, которая не подтвердила операцию.

Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено дело о мошенничестве. Мужчина не признал вину, однако возместил причиненный ущерб.

Ранее жительница Читы потеряла квартиру и девять миллионов рублей. Женщина лишилась имущество после телефонного разговора с мошенниками.

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      Александра Качан
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