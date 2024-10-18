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07:45, 18 октября 2024Россия

Россиянка оставила трехлетнего сына на остановке и заперлась в квартире

В Находке женщина оставила трехлетнего сына на остановке и заперлась в квартире

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

В Находке Приморского края женщина оставила трехлетнего сына на остановке общественного транспорта и заперлась в квартире. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, ребенка на остановке нашли прохожие в поселке Врагнель. Его доставили в больницу для обследования — здоровью мальчика, как выяснилось, ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность матери. Женщина закрылась в квартире и отказалась открывать дверь. Отец мальчика проживает за пределами Приморского края.

После случившегося прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи лица, нахоящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.

Ранее в Красноярском крае пьяная женщина оставила четырехлетнего ребенка у новых знакомых, а затем забыла их адрес. Она рассказала, что гуляла с ребенком по Ярыгинской набережной — там она познакомилась с мужчиной и женщиной, которые пригласили ее домой распивать алкогольные напитки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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