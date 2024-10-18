Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

Жительница Мариинска отсудила у соседки 150 тыс. рублей за затопленную квартиру

Жительница города Мариинск Кемеровской области смогла получить деньги за затопленную квартиру. Об этом стало известно газете «МК».

Соседка потерпевшей решила самостоятельно отремонтировать радиатор отопления, не сообщив об этом управляющей компании. В результате произошел взрыв, вода заполнила не только квартиру самой женщины, но и соседнюю. В жилье были повреждены потолки и стены сразу в нескольких помещениях, также пришлось отключить электричество.

Виновная отказалась возмещать ущерб, после чего собственница пострадавшей квартиры обратилась в суд. Орган принял решение взыскать в пользу истицы 150 тысяч рублей. В эту сумму вошли ущерб от потопа и судебные расходы.

Ранее житель Москвы потерял жилье из-за мошенников, но смог восстановить справедливость и вернуть квартиру. Объект был продан неизвестными без его ведома.