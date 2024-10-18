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19:38, 18 октября 2024Россия

Россиянка спаслась из Суджи с младенцем на руках и узнала страшное известие о муже на СВО

Россиянка бежала из Суджи с младенцем на руках, пока ее муж был в зоне СВО

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Россиянка бежала из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджи в Курской области с младенцем на руках и узнала страшное известие о муже в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он получил ранение, спасти его не удалось, пишет RT.

Как рассказала вдова участника СВО, последний раз она говорила с мужем за несколько дней до вторжения украинских войск в Курскую область — 2 августа. 6 августа она собрала двух сыновей, один из которых новорожденный, мать и родственников и вывезла всех в Курск. По ее словам, их дом в Судже сейчас полностью разрушен.

Во время эвакуации женщина решила рассказать мужу о случившемся, но связаться с ним не удалось. 31 августа ей официально сообщили, что примерно 5 августа он попал под обстрел в населенном пункте Желанное Донецкой народной республики — у него была повреждена нога, из-за чего он не смог выбраться из-под атаки.

«Когда ждал эвакуацию, он какое-то время еще был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности», — рассказала россиянка изданию.

Ранее сообщалось о матери семерых детей Светлане Михайлевской, которая осталась в приграничье Курской области и объяснила свое решение словами «мы не из пугливых».

Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа, бои в регионе продолжаются до сих пор.

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      Елена Торубарова
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