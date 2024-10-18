Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле Турции из-за пожара

Shot: россияне оказались заблокированы в турецком отеле в Бельдиби из-за пожара

Российские туристы оказались заблокированы в пятизвездочном отеле на турецком курорте Бельдиби из-за пожара. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что возгорание произошло в пятизвездочном Imperial Sunland Resort. На снятых очевидцами кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо.

Как сообщает источник, находящиеся в здании люди просят о помощи через окна, а пожарные ломают забор, чтобы подъехать к отелю и начать тушить пожар. Точное количество застрявших внутри гостей не раскрывается.

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