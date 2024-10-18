Рогов: ликвидирован подполковник центра спецопераций СБУ Степанюк

Российскими войсками ликвидирован подполковник центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Степанюк. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов написал в Telegram.

По словам Рогова, украинский военный считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовки. «Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический», — отметил он.

Других подробностей не приводится.

Ранее в Луганской народной республике ликвидировали американского наемника Вооруженных сил Украины. Тогда Рогов подчеркивал, что этот случай будет показательным примером для тех, кто решит в будущем поехать воевать на стороне Украины.