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15:39, 18 октября 2024Бывший СССР

Российские войска ликвидировали подполковника центра спецопераций СБУ

Рогов: ликвидирован подполковник центра спецопераций СБУ Степанюк

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российскими войсками ликвидирован подполковник центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Степанюк. Об этом председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов написал в Telegram.

По словам Рогова, украинский военный считался профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовки. «Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический», — отметил он.

Других подробностей не приводится.

Ранее в Луганской народной республике ликвидировали американского наемника Вооруженных сил Украины. Тогда Рогов подчеркивал, что этот случай будет показательным примером для тех, кто решит в будущем поехать воевать на стороне Украины.

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      Варвара Кошечкина
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