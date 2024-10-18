Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 18 октября 2024Бывший СССР

Российские войска отбили контратаки ВСУ в Работино и Каменском

Рогов: российские войска отбили контратаки ВСУ в Работино и Каменском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино и Каменском. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, российские подразделения в Работино после отражения контратаки ВСУ укрепились на позициях. Также они зафиксировались в северной части Каменского. Он добавил, что ВС России удерживают инициативу и продолжают наступление на времевском направлении.

«Наши войска на времевском направлении достигли успехов. Помимо того, что зафиксировались в районе ранее освобожденной Золотой Нивы, которая находится на востоке времевского направления, они еще и продвинулись вперед на запад. Это дает надежду на то, что развитие нашего успеха и наступление на времевском направлении еще впереди», — заключил Рогов.

Ранее в Российской армии рассказали о снижении активности ВСУ в Работино.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      Проект Ateo признали иноагентом

      Назван ответ Российской армии на попытку ВСУ возвести укрепления под Курском

      В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше