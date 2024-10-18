Рогов: российские войска отбили контратаки ВСУ в Работино и Каменском

Вооруженные силы России отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино и Каменском. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, российские подразделения в Работино после отражения контратаки ВСУ укрепились на позициях. Также они зафиксировались в северной части Каменского. Он добавил, что ВС России удерживают инициативу и продолжают наступление на времевском направлении.

«Наши войска на времевском направлении достигли успехов. Помимо того, что зафиксировались в районе ранее освобожденной Золотой Нивы, которая находится на востоке времевского направления, они еще и продвинулись вперед на запад. Это дает надежду на то, что развитие нашего успеха и наступление на времевском направлении еще впереди», — заключил Рогов.

Ранее в Российской армии рассказали о снижении активности ВСУ в Работино.