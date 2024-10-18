МО РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области», — заявили в министерстве.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили семь контратак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника.

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 790 бойцов, а также американский бронетранспортер М113, три французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и три польских САУ Krab.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщал о продвижении ВС России в Часовом Яре. Известно, что на данном участке солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в населенный пункт из Константиновки. Кроме того, ВС России добились успехов в северных районах у города.