Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 18 октября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

МО РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Левадное Запорожской области», — заявили в министерстве.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили семь контратак украинских войск и нанесли поражение живой силе и технике противника.

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли до 790 бойцов, а также американский бронетранспортер М113, три французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и три польских САУ Krab.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщал о продвижении ВС России в Часовом Яре. Известно, что на данном участке солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в населенный пункт из Константиновки. Кроме того, ВС России добились успехов в северных районах у города.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Видим три разных варианта». Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

      Женщина нашла в камине кучу костей неизвестного происхождения

      В Евросоюзе заявили об усталости от конфликта на Украине

      Украина выпустила по российскому региону две ракеты

      Фигуранты дела о выпавшей из окна российской судье скрылись от следствия

      Министр обороны Украины рассказал об обсуждении с США снижения возраста мобилизации

      Умер последний глава Федеральной миграционной службы. При нем в России появились «резиновые» квартиры

      Появились подробности об обнаруженном в российской школе учителе-квадробере

      В Херсонской области росгвардейцы нашли тайник ВСУ с болгарским гранатометом

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше