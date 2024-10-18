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16:41, 18 октября 2024Бывший СССР

Шмыгаль прокомментировал секретные положения «плана победы» Украины

Премьер Украины Шмыгаль: в секретных положениях «плана победы» нет пунктов о ЯО
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль . Фото: РИА Новости

В секретных положениях «плана победы» Украины нет пунктов, касающихся ядерного оружия (ЯО). Закрытую часть украинских предложений западным союзникам Киева прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Есть три секретных поправки, которые мы отправили партнерам. (...) Это не ядерное оборудование, не ядерная помощь», — заявил глава правительства.

Он добавил, что секретные пункты плана касаются стратегического сдерживания России, но в документе речь идет о неядерных военных средствах.

Ранее издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Украина рассматривает возможность создать ядерное оружие. По данным анонимного источника, на это Киеву понадобится несколько недель. Позднее в офисе президента Украины опровергли эту информацию.

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      Глеб Палехов
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