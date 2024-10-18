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11:11, 18 октября 2024Культура

Состояние Василия Ливанова резко ухудшилось

Mash: состояние актера Ливанова резко ухудшилось

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, госпитализированного в Москве в конце сентября, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, актеру, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», вызвали скорую помощь. Медики предположили, что у звезды советских фильмов поражение сосудов головного мозга.

Отмечается, что до этого давление у актера упало до критических отметок, Ливанов жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту. Врачам удалось стабилизировать состояние артиста, пишет канал, но от госпитализации он отказался, несмотря на высокий риск повторного инсульта.

Ранее супруга Василия Ливанова Елена подтвердила информацию о том, что ее мужа выписали из больницы.

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      Варвара Кошечкина
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