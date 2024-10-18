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08:09, 18 октября 2024Моя страна

Стало известно о продолжающихся поисках истощенного дальневосточного леопарда

«Земля леопарда»: истощенный дальневосточный леопард мог уйти в другой район

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Поиски истощенного дальневосточного леопарда, который выходил к дороге в Уссурийске Приморского края, продолжаются. Животное могло отправиться на поиски пищи в другие районы, сообщили в нацпарке «Земля леопарда».

За последние три месяца очевидцы неоднократно видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, находящемся в десятках километров от нацпарка. В тот момент его состояние выглядело удовлетворительным. Позже ученые получили новое видео, на котором хищник похудел, его шерсть была тусклой и свалявшейся, а реакция на людей — притупленной.

В результате было принято решение отловить леопарда для обследования и лечения. На текущий момент признаков присутствия редкого хищника в районе не обнаружено. Также было получено разрешение от Росприроднадзора на возможное изъятие животного из дикой природы.

Ранее российский певец Дима Билан захотел помочь с поисками истощенного леопарда, замеченного несколько дней назад в Приморском крае. Артист и его команда оперативно отправили специалистам Минприроды и «Земли леопарда» новейший квадрокоптер, чтобы облегчить им поиски дальневосточного хищника.

О неожиданной встрече с дальневосточным леопардом в Приморском крае стало известно 11 октября. Автомобилист заметил истощенного хищника и снял его на видео.

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      Марина Совина
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