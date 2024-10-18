Стало известно об увеличении в три раза санитарных потерь ВСУ на одном направлении

Марочко: на сватовско-кременском участке увеличились санитарные потери ВСУ

На сватовско-кременском участке фронта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в несколько раз увеличились санитарные потери. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Низкая облачность, осадки, снижение температуры воздуха и порывистый ветер затруднили украинским боевикам использование БПЛА и транспортных средств — среди личного состава резко возросло количество простудных заболеваний», — объяснил Марочко.

Подполковник в отставке заявил, что таким образом с начала недели санитарные потери в украинской армии на данном участке передовой выросли в три раза. Он добавил, что ситуацию также усугубляют проблемы с медицинским и материально-техническим обеспечением ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) восполняют потери на купянском направлении необученными мобилизованными. Так, в районе Кучеровки было зафиксировано прибытие до взвода личного состава ВСУ, где большинство бойцов ранее не были на фронте.