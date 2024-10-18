Суд вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Забайкалья

Экс-министра природных ресурсов Забайкалья приговорили к семи годам колонии

Бутырский суд Москвы признал бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества и приговорил его к семи годам колонии общего режима, сообщает ТАСС.

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")», — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что Некрасова приговорили к семи годам лишения свободы, назначили штраф в размере миллиона рублей, а также лишили специального звания полковника и государственной награды — медали Суворова. Он признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб, причиненный своими противоправными действиями.

Ранее Советский районный суд Брянска приговорил экс-депутата местной областной Думы к шести годам лишения свободы за обман предпринимателя на 35 миллионов рублей. На скамье подсудимых помимо него находились трое его соучастников: его брат и двое жителей Московской области.