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19:13, 18 октября 2024Путешествия

Туристка упала с моста на Бали, пролетела 10 метров и выжила

The Bali Sun: 59-летняя туристка упала с моста из-за отказа тормозов у мопеда

Фото: Angie Teo / Reuters

На индонезийском острове Бали австралийская туристка упала с моста из-за того, что у ее мопеда отказали тормоза. Подробности сообщило издание The Bali Sun.

Утром 13 октября 59-летняя женщина ехала на мопеде по Желтому мосту, соединяющему небольшие острова Нуса Лембонган и Нуса Ченинган. Из-за неисправных тормозов она сорвалась, пролетела 10 метров и упала в воду.

Туристка смогла выжить, однако получила серьезную травму бедра. Ее доставили в больницу, сейчас ее состояние стабильно.

В октябре туристка из Великобритании отправилась в дайвинг-тур на острова Таиланда и попала под гребной винт катера. Женщина отделалась раной пятки.

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      Мария Борисова
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