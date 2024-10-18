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02:00, 18 октября 2024Из жизни

Учительница занялась сексом со школьником и расцарапала ему спину

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США учительница математики избежала большого тюремного срока после секса с 16-летним учеником. Об этом пишет New York Post.

26-летнюю Хейли Клифтон-Кармак задержали в январе 2024 года после того, как ученик рассказал школьной администрации об интимных отношениях с ней. Как выяснилось впоследствии, женщина на протяжении длительного времени поддерживала сексуальные отношения с подростком. Она также заставляла других школьников сторожить двери школьных кабинетов во время встреч с мальчиком.

В ходе следствия полицейские узнали от свидетеля, что иногда женщина и подросток занимались сексом в машине на подъездной дорожке возле его домв. Однажды Клифтон-Кармак в порыве страсти даже расцарапала ему спину. Снимок с царапинами был предоставлен правоохранителям.

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Когда Клифтон-Кармак впервые допросили в декабре 2023 года, она уехала к семье в Техас, надеясь таким образом избежать дальнейшего разбирательства. Однако полицейские ее нашли. Первоначально женщина отвергала все обвинения, но впоследствии пошла на сделку со следствием, чтобы суд смягчил приговор, а прокурор снял обвинения в совращении малолетнего и изнасиловании. В итоге Клифтон-Кармак приговорили к четырем годам условно при условии, что она пройдет программу реабилитации для людей, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Она возмутилась тем, что ее до сих пор «не приглашают на детские вечеринки», и заявила, что является жертвой стигматизации.

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      Алиса Дмитриева
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