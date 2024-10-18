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08:21, 18 октября 2024Экономика

Украина нарастила торговлю с российским партнером

ГСУ: товарооборот Украины и Китая за девять месяцев вырос почти на 21 процент

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За девять месяцев 2024 года товарооборот Китая и Украины вырос на 20,8 процента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление Китая (ГСУ).

Экспорт китайских товаров на Украину оценивается в 2,65 миллиарда доллара. За указанный период он вырос более чем на 35 процентов. Что касается украинских поставок в КНР, то они увеличились на 12,3 процента, до 3,69 миллиарда долларов.

В конце июля 2024 года власти Китая пообещали увеличить закупки украинского зерна. По данным МИД КНР, в последние годы Китай стал крупнейшим торговым партнером Киева и главным импортером его сельскохозяйственной продукции.

Согласно статистике Государственной таможенной службы Украины, за шесть месяцев 2024 года товарооборот с КНР вырос до восьми миллиардов долларов.

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      Кирилл Луцюк
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