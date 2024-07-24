Китай пообещал нарастить закупки зерна с Украины

Глава МИД Китая Ван И пообещал увеличивать импорт продовольствия с Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал работать над увеличением импорта продовольствия и совместным обеспечением международной продовольственной безопасности. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РИА Новости.

Китайский дипломат напомнил, что в последние годы КНР является крупнейшим торговым партнером Украины и главным импортером ее сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна. В первом полугодии текущего года объем двухсторонней торговли продемонстрировал стремительный рост и потенциал для сотрудничества.

По данным Государственной таможенной службы Украины, за первые полгода товарооборот с Китаем достиг 8 миллиардов долларов, из которых 6,4 миллиарда приходится на импорт.

По сравнению со статистикой за первые четыре месяца, экспорт китайских товаров на Украину сохраняет динамику. В то же время поставки украинской продукции в Китай несколько замедлились, теперь страна пропустила вперед не только Польшу, но и Испанию.