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23:37, 18 октября 2024Экономика

Украина пообещала Венгрии обеспечить поставки нефти из России

МИД Венгрии: Украина пообещала обеспечить поставки нефти из России

Фото: Pixabay

Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр по итогам своего визита в Киев и переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сообщил, что тот заверил Будапешт в намерениях обеспечить поставки нефти из России, передает агентство MTI.

«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», — заявил замминистра.

Он уточнил, что поставки из РФ будут осуществляться через территорию Украины в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман рассказал, что окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев не намерен его продлевать. По словам Кауфмана, в рамках новой схемы, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, можно будет поставлять не более четырех-семи миллиардов кубометров.

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      Марина Совина
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