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03:31, 18 октября 2024Мир

В Госдуме оценили готовность Запада к отправке солдат на Украине

Депутат ГД Слуцкий: Запад не согласится на просьбу Зеленского отправить солдат

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты и их страны-союзники не пойдут на предложение Владимира Зеленского по отправке военных на Украину. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, Владимир Зеленский снова призывает к прямому участию стран Евросоюза и НАТО в войне против России и «неизбежному превращению всей Европы в поле боя».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране. По его словам, «план победы» главы государства нереально воплотить в жизнь. Соскин подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для этого.

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