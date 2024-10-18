В Госдуме оценили готовность Запада к отправке солдат на Украине

Депутат ГД Слуцкий: Запад не согласится на просьбу Зеленского отправить солдат

Соединенные Штаты и их страны-союзники не пойдут на предложение Владимира Зеленского по отправке военных на Украину. Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам», — отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, Владимир Зеленский снова призывает к прямому участию стран Евросоюза и НАТО в войне против России и «неизбежному превращению всей Европы в поле боя».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

При этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране. По его словам, «план победы» главы государства нереально воплотить в жизнь. Соскин подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для этого.