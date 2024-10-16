В стране НАТО признали неспособность обеспечить оружием Украину

Anadolu: Минобороны Турции признало неспособность обеспечить Украину оружием

Более 30 стран, входящих в коалицию «Рамштайн», не способны обеспечить Украину достаточным количеством вооружений. Об этом в интервью агентству Anadolu рассказал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

«30 стран не смогли объединиться и удовлетворить потребности Украины в боеприпасах. Эта ситуация четко демонстрирует важность большей готовности к обеспечению оружием и боеприпасами в сфере обороны», — признал турецкий министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, представляя западным союзникам свой «план победы» во время официального визита в Европу, дал им три месяца на его принятие.