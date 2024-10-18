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13:36, 18 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане задержали подозреваемого по резонансному делу

В Казахстане задержали еще одного подозреваемого по резонансному делу в Талгаре

Фото: Ертай Сарбасов / Sputnik / РИА Новости

Полиция Казахстана задержала еще одного подозреваемого по резонансному делу о расправе над 16-летним подростком Шерзатом Болатом в Талгаре. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Подозреваемый гражданин К. был задержан в четверг, 17 октября. «На данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Издание отмечает, что в рамках уголовного дела задержали 11 человек. До этого речь шла о десяти подозреваемых.

Преступление произошло в ночь на 4 октября. Причиной стал конфликт в магазине отца Болата. Как сообщалось, в магазин пришел агрессивный покупатель, который попросил продать ему алкоголь после 23:00. Мужчина получил отказ. Затем произошел конфликт между отцом и покупателем, который в результате покинул магазин. После этого подросток догнал его и избил. Мужчина решил позвать своих товарищей, которые избили в ответ Шерзата, его отца и дядю.

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      Кристина Есикова
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