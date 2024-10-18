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15:59, 18 октября 2024Россия

В курском приграничье разбежались сотни свиней

В приграничье Курской области с ферм разбежались сотни свиней

В приграничных районах Курской области свиньи с ферм и свинокомплексов, которых не успели эвакуировать после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, разбежались. Бегающих вдоль дороги сотни животных сняли на видео. Его опубликовал местный портал 46ТВ.

Уточняется, что ролик был снят в Кореневском районе. На кадрах видны сотни свиней, хаотично бегающие вдоль дороги и мешающие движению машины. Некоторые животные погибли.

«Да они как дикие — поперерыли всю обочину», — отметил снявший видео мужчина.

Авторы ролика предположили, что такое количество свиней в одном месте связано с кукурузным полем, где, по их мнению, они нашли себе пропитание.

Ранее бегство бойцов ВСУ с позиций в районе Толстого Луга под Курском попало на видео. На кадрах видно, как бойцы ВСУ идут длинной цепью по полям, а после пытаются увернуться от сброшенных с дрона снарядов. Так они пытались избежать попадания в полукотел.

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      Анастасия Волова
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