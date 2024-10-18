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15:00, 18 октября 2024Россия

Бегство бойцов ВСУ из полукотла в Курской области попало на видео

Бегство бойцов ВСУ с позиций в районе Толстого Луга под Курском попало на видео

Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в районе Толстого Луга под Курском попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

По информации издания, с позиций в районе населенного пункта ушли около трехсот бойцов ВСУ — так украинские военные попытались избежать попадания в полукотел. Однако Вооруженные силы России нанесли по бегущим солдатам противника удар из артиллерии, а также атаковали их дронами.

На выложенных кадрах видно, как бойцы ВСУ идут длинной цепью по полям, а после пытаются увернуться от сброшенных с дрона снарядов.

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С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгнувшимися на территорию региона. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, Армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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