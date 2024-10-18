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10:45, 18 октября 2024Мир

В НАТО начнут готовиться к войнам будущего в космосе

Великобритания поможет НАТО подготовиться к войнам будущего в космосе
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Kin Cheung / Reuters

Великобритания поможет союзникам по Североатлантическому альянсу развить космический потенциал НАТО, чтобы подготовиться к «войнам будущего» в космосе. Об этом заявил глава британского министерства обороны Джон Хили, сообщается на официальном сайте правительства королевства.

«Разрабатывая эти передовые технологии в космической сфере, мы готовим наши Вооруженные силы к полям сражений будущего и создаем значительные возможности для британской промышленности», — отметил глава оборонного ведомства.

В заявлении подчеркивается, что союзники по НАТО могут получить возможность использовать британские ракеты-носители и космодромы, которые позволят альянсу начать «быстрое развертывание своих ресурсов в космосе».

14 октября в НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них также будет задействовано около 2000 военнослужащих с восьми авиабаз.

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      Дарья Устьянцева
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