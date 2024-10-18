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04:03, 18 октября 2024Россия

В Приамурье произошло смертельное ДТП

МЧС: в Амурской области столкнулись грузовик и легковая машина, погибли четверо

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Амурской области из-за столкновения легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, погибли четыре человека. Об этом МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники МЧС деблокировали и вытянули легковушку из-под грузовика. В обнаружены тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин найден еще один погибший — его личность устанавливается.

Ранее в Омской области четверо скончались после ДТП с лосем. Зверь внезапно вышел на дорогу перед LADA Granta, водитель наехал на него, а после вылетел на встречную полосу — там столкнулся с Toyota Yaris.

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      Юлия Мискевич
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