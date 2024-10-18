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16:50, 18 октября 2024Россия

В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

Рязанский омбудсмен Епихина похвалила условия содержания женщин с детьми в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина похвалила условия содержания женщин с детьми в СИЗО. Своими впечатлениями после посещения изоляторов она поделилась в Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что находящиеся в местном СИЗО №1 женщины обеспечены всем необходимым.

«Есть кроватка, пеленальный столик, подгузники и многое другое. Соседки по камере помогают с уходом. Не у каждого дома есть такой набор», — отметила Епихина.

Она подчеркнула, что, как правило, сроки здесь отбывают так называемые закладчицы.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №2 (ИК-2) Тюменской области мужчина принял роды у своей жены во время свидания. Женщину с мальчиком позднее осмотрели врачи и не обнаружили никаких отклонений.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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