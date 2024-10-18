В России понадеялись на уважение Маска к советской космонавтике

Эксперт Ионин: возможная победа Трампа сблизит лунные программы США и России

Возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, может сблизить лунные программы Соединенных Штатов и России. С такой оценкой выступил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, в случае победы Трампа лунную программу США фактически возглавит глава компании SpaceX Илон Маск, который может оптимизировать программу Artemis, удалив из нее сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS). «Понятно, что ни Россия, ни Китай, ни Индия к такому проекту присоединиться не могут. Но вполне по силам и Маску, и Трампу смягчить эти подходы и сделать проект более открытым», — сказал специалист.

Ионин не исключил постепенную коллаборацию Artemis с российско-китайским и индийским лунными проектами, поскольку, по его словам, у Маска есть бизнес в Китае, планы по Индии и «уважение к советской космонавтике».

В июле Ионин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что человечеству нужны компактные и мощные источники энергии, а также рывок в биоинженерии для освоения Луны и Марса.