В России попавших под режим высылки мигрантов захотели обязать предоставлять геолокацию

Попавших под режим высылки мигрантов предложили обязать предоставлять геолокацию

В России попавших под режим высылки мигрантов захотели обязать предоставлять полиции свою геолокацию. С соответствующим предложением выступило МВД.

В ведомстве уточнили, что мера будет применяться в тех случаях, когда человек не может явиться в территориальный отдел полиции. Геолокацию не нужно будет предоставлять, если человек уже содержится под стражей или в спецучреждении для содержания иностранцев.

Нововведение планируют ввести с 5 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России намерены создать реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Для попавших туда мигрантов будет действовать ряд ограничений. Например, им не разрешат жениться и разводиться, управлять транспортными средствами и пользоваться банковскими услугами.

Кроме того, до конца 2024 года кабмин должен подготовить нормативную документацию, необходимую для создания реестра и реализации режима высылки тех, кто незаконно находится в России.