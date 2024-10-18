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11:42, 18 октября 2024Россия

В России зафиксировали всплеск заболеваемости пневмонией

В 16 регионах России зафиксировали всплеск заболеваемости пневмонией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минимум в 16 регионах России зафиксировали всплеск заболеваемости пневмонией. Об этом сообщают «Известия».

Пациентов с пневмонией стало больше в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

Среди заболевших — как взрослые, так и дети. Чаще всего у пациентов выявляют пневмонию инфекционного происхождения.

Как пишет издание, в регионах, где зафиксировали всплеск заболеваемости, в детских садах и школах ввели «утренние фильтры», которые могут выявить у учащихся и сотрудников признаки заболевания, а также начали проверки по выявлению контактировавших с заболевшими жителей.

«Спровоцировать воспаление легких могут различные вирусы, в том числе коронавирус, вирус гриппа и герпеса. Даже банальный риновирус с сильным насморком и першением в горле может привести к развитию пневмонии. Чаще вирусной пневмонией болеют дети до пяти лет», — объяснила врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Врач-терапевт Светлана Каневская уточнила, что основной причиной пневмонии является сильное переохлаждение, из-за которого падает иммунитет.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал россиянам об осенних болезнях — гриппе и вирусе SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, риновирусе, вирусе парагриппа и аденовирусе. По его словам, возбудители этих заболеваний становятся причиной подавляющего большинства респираторных инфекций в осенне-зимний период.

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      Елена Торубарова
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