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09:57, 18 октября 2024Россия

В России заявили о навредившей психике детей деятельности депутатов

Волонтер Альшанская: попытки изображать моралистическое общество вредят детям

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

Попытки российских депутатов изображать слишком «моралистическое общество» в стране вредят детям. О навредившей детям деятельности парламентариев рассказала волонтер, глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, ее слова приводит «Говорит Москва».

По словам Альшанской, из-за введенных депутатами запретов страдает детская психика — ребенку становится трудно обсуждать вопросы интимной жизни.

«Сегодня (...) со всеми этими бесконечными попытками товарищей депутатов запретить все, что они не успели запретить (...) есть обратная сторона — это страх детей говорить про то, что они имели какие-то сексуальные отношения, забеременели», — заявила волонтер.

Альшанская подчеркнула, что сексуальная сфера не должна быть стигматизированной для подростков и те должны иметь возможность обсудить проблемы со взрослыми, не боясь быть пристыженными.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что СССР распался после показа в стране фильма «Интердевочка» о судьбе валютной проститутки. «Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил парламентарий.

ЖЗЛ
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