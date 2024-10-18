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16:15, 18 октября 2024Мир

В ЦАХАЛ раскрыли подробности уничтожения лидера ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ Уколова: лидер ХАМАС Синвар был уничтожен танковым залпом

Фото: Amir Cohen / Reuters

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар был уничтожен в результате танкового залпа. Об этом заявила официальный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, передает РИА Новости.

«Солдаты выполняли задание и натолкнулись на троих террористов. Началась перестрелка. Один из них ушел в другое здание. Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание», — рассказал представитель вооруженных сил.

Уколова указала, что подобная ситуация сложилась из-за постоянных перемещений Синвара. Так как его преследовали силы ЦАХАЛ, он постоянно менял местоположение.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с Синваром. Израильские военные опознали лидера движения только после перестрелки и удара по зданию с засевшими там бойцами ХАМАС. По словам источников издания, лидер ХАМАС был ликвидирован вместе с двумя другими боевиками, никаких признаков заложников поблизости не было, но были найдены деньги и оружие.

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      Дарья Устьянцева
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