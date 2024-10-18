Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

Yorkshire Live: врачи списали жалобы больной раком женщины на эндометриоз

Осенью 2023 года 33-летняя Лора Барлоу обратилась к врачам с жалобами на кровь в стуле. Специалисты списали ее симптомы на эндометриоз, однако в действительности женщина была больна раком. О том, как врачи не сумели вовремя его обнаружить, рассказало издание Yorkshire Live.

Барлоу работала в больнице, но смогла попасть на личный прием к врачу лишь тогда, когда заметила кровь в стуле. Во время телефонной консультации медики списали ее жалобы на эндометриоз. Через два месяца состояние женщины резко ухудшилось. Ее доставили в отделение неотложной помощи, но там сообщили, что могут сделать лишь укол морфина, так как у нее уже есть лечащий врач и его назначения.

Через три месяца после первого обращения Барлоу все же прошла УЗИ и КТ, во время которых обнаружили поражение печени. Вскоре ей поставили диагноз «рак». Врачи посоветовали близким проводить с Барлоу как можно больше времени, так как жить ей осталось недолго.

Всего через несколько дней после этого женщины не стало. «Мы были женаты всего год, и было такое чувство, будто у нас отняли наше время. Я зол и расстроен, потому что мне кажется, что система здравоохранения подвела нас. Если бы врач осмотрел ее, а не поставил диагноз по телефону, то рак обнаружили бы раньше», — заявил вдовец Майкл Барлоу.

Ранее стала известна история 15-летней девушки, у которой врачи приняли сильный зуд по всему телу за аллергию. Вскоре выяснилось, что она больна раком.