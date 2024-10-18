Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:27, 18 октября 2024Забота о себе

Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

Yorkshire Live: врачи списали жалобы больной раком женщины на эндометриоз

Фото: Shutterstock / Fotodom

Осенью 2023 года 33-летняя Лора Барлоу обратилась к врачам с жалобами на кровь в стуле. Специалисты списали ее симптомы на эндометриоз, однако в действительности женщина была больна раком. О том, как врачи не сумели вовремя его обнаружить, рассказало издание Yorkshire Live.

Барлоу работала в больнице, но смогла попасть на личный прием к врачу лишь тогда, когда заметила кровь в стуле. Во время телефонной консультации медики списали ее жалобы на эндометриоз. Через два месяца состояние женщины резко ухудшилось. Ее доставили в отделение неотложной помощи, но там сообщили, что могут сделать лишь укол морфина, так как у нее уже есть лечащий врач и его назначения.

Через три месяца после первого обращения Барлоу все же прошла УЗИ и КТ, во время которых обнаружили поражение печени. Вскоре ей поставили диагноз «рак». Врачи посоветовали близким проводить с Барлоу как можно больше времени, так как жить ей осталось недолго.

Материалы по теме:
Чуда не произошло Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Чуда не произошлоБольных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
18 августа 2019
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023

Всего через несколько дней после этого женщины не стало. «Мы были женаты всего год, и было такое чувство, будто у нас отняли наше время. Я зол и расстроен, потому что мне кажется, что система здравоохранения подвела нас. Если бы врач осмотрел ее, а не поставил диагноз по телефону, то рак обнаружили бы раньше», — заявил вдовец Майкл Барлоу.

Ранее стала известна история 15-летней девушки, у которой врачи приняли сильный зуд по всему телу за аллергию. Вскоре выяснилось, что она больна раком.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

      Боец «Айдара» заявил об успешном продвижении ВС России у Тернов

      Российский «Бражник» запустят в серийное производство

      Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния

      МИД Латвии запретил въезд в страну дизайнеру Лебедеву и юмористу Пономаренко

      Россиянин проплыл 600 километров по Арктике из-за ностальгии

      Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

      Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

      Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше