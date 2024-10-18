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02:00, 18 октября 2024Мир

Захарова сравнила главу НАТО с каннибалом

Захарова сравнила генерального секретаря НАТО Рютте с каннибалом
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила генерального секретаря НАТО Марка Рютте с каннибалом.

Так она прокомментировала его высказывания о ликвидации лидера политбюро палестинского движения ХАМАС.

«Дело в том, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями"», – написала она. Захарова напомнила о покушении 1672 года на премьер-министра страны и его брата, некоторые части тела которых были съедены разъяренной толпой. По словам Захаровой, «рефлексы каннибализма все еще сильны».

Ранее Рютте заявил, что не расстроен новостью о ликвидации главы палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. «Я лично не буду скучать по нему», — подчеркнул генсек в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о ликвидации Синвара.

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      Марина Совина
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