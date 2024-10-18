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19:14, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский допустил невозвращение Украины в границы 1991 года

Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что республика не выйдет на границы 1991 года. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года, он сообщил, что «в жизни может быть по-разному». По его словам, это зависит от прочности Украины и того, устали или не устали ее партнеры.

«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — заключил президент.

Ранее Зеленский заявил о нежелании Германии приглашать Украину в НАТО. Он добавил, что Берлин также все еще не соглашается передать Киеву дальнобойное оружие.

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      Илья Таксюр
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