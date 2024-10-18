Зеленский допустил невозвращение Украины в границы 1991 года

Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что республика не выйдет на границы 1991 года. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года, он сообщил, что «в жизни может быть по-разному». По его словам, это зависит от прочности Украины и того, устали или не устали ее партнеры.

«По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — заключил президент.

Ранее Зеленский заявил о нежелании Германии приглашать Украину в НАТО. Он добавил, что Берлин также все еще не соглашается передать Киеву дальнобойное оружие.

