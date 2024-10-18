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11:24, 18 октября 2024Из жизни

Женщина расправилась с тремя людьми за три дня

В Канаде поймали женщину, убивавшую людей три дня подряд
Sabrina Kauldhar

Sabrina Kauldhar. Фото: Hamilton Police Service

В Канаде арестовали женщину, которая расправилась с тремя людьми. Об этом пишет FOX News.

30-летнюю Сабрину Колдхар поймали в Берлингтоне, Онтарио. Это произошло после того, как полиция последовательно нашла три тела — 1, 2 и 3 октября. Первой полицейские обнаружили 60-летнюю женщину в ее же доме. На следующий день спасатели прибыли на вызов из-за драки в парке Джона Аллана на Ниагарском водопаде. На месте они нашли 47-летнего Лэнса Каннингема с тяжелыми травмами, парамедики не смогли его спасти. 3 октября на парковке в Гамильтоне, пригороде Торонто, обнаружили раненого 77-летнего Марио Билича, бывшего учителя. Билича доставили в больницу, но помочь ему не смогли, ножевые ранения оказались слишком серьезными.

Следователи смогли связать случившееся в Гамильтоне с дракой в парке Джона Аллена благодаря показаниям свидетелей. Они описали одну и ту же женщину. Позже стало ясно, что и в случае с 60-летней жертвой действовала та же преступница. Следователи заявили, что Каннингема и Билича подозреваемая выбрала случайным образом, но женщина из Торонто была ее знакомой. Полиция называет Колдхар маньячкой, поскольку ее нападения на мужчин произошли без всякого очевидного мотива.

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Колдхар грозит длительный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.

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      Антонина Черташ
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