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14:23, 18 октября 2024Экономика

Жители Подмосковья пожаловались на кидающих камни в машины птиц

Жители Люберец рассказали о кидающих камни с 22-го этажа птицах

Фото: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

Жители ЖК «Пилот 918» в подмосковных Люберцах пожаловались на птиц, которые кидают камни с высоты 22-го этажа и портят машины. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

Сообщается, что птицы кидают камни с крыш — те лежат там по норме застройщика и нужны, чтобы крыша не промерзла. При этом, по словам одной из жительниц ЖК, камни должны быть закреплены сеткой, но лежат «просто так».

Уже повреждены несколько автомобилей, в некоторых выбиты стекла. Такие повреждения не попадают под страховой случай и ОСАГО. Жители «Пилота 918» уже писали заявления в полицию и обращались в управляющую компанию (УК), но никаких изменений не последовало. При этом в УК рассказали, что на соседней улице в настоящее время строят новый ЖК и там разбили гнезда птиц, которые перекочевали в заселенный уже дом.

Ранее в Москве в районе Бескудниково поймали курицу, которая клевала машины. При этом на тот момент было неизвестно, откуда она появилась и кто ее хозяин.

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      Мария Черкасова
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