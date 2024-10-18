Самая большая акула из океанариума оказалась роботом

В Китае посетителям океанариума показали робота вместо самой большой акулы

Океанариум в Китае обманул посетителей: им показывали робота вместо настоящей китовой акулы. Об этом пишет Daily Mirror.

1 октября большой аквариум Xiaomeisha Ocean World в Шэньчжэне открылся после масштабной пятилетней реконструкции. Главной достопримечательностью аквариума должна была стать китовая акула, самая большая акула из ныне существующих. Однако посетители, заплатившие за входной билет в океанариум площадью более 60 тысяч квадратных метров 280 юаней (3,8 тысячи рублей), оказались обманутыми.

Придя к аквариуму с китовой акулой, они поняли, что им показали механическую игрушку в виде китовой акулы, нечто вроде огромного робота. Это было заметно по характеру движений рыбы, к тому же при поворотах можно было разглядеть металлические составные детали. Когда в администрацию Xiaomeisha Ocean World стали поступать жалобы, руководство объяснило, что пойти на такой шаг их вынудил запрет на вылов и содержание китовых акул в неволе.

Ранее сообщалось, что в США самка ската, которую считали беременной от акул, оказалась больна. Ей приписывали не только спаривание с хищными рыбами, но и самооплодотворение, однако выяснили, что она страдает от редкого репродуктивного заболевания.